Borseggiatrici a caccia di turisti da derubare, arrestata una 22enne

Si muovevano tra la folla, mandandosi dei segni d'intesa. Osservavano gli zaini e le borse dei turisti. Ed è stato proprio questo loro atteggiamento a tradirle, perchè quei gesti non sono sfuggiti agli agenti della polizia ferroviaria, che hanno deciso di fermarle per un controllo. Cinque donne che, avendo capito di essere state scoperte, hanno cercato di confondersi tra la gente e allontanarsi dalla stazione.

L'episodio risale a martedì 25 aprile, giornata in cui i controlli da parte delle forze dell'ordine sono stati intensificati, in occasione dell'arrivo a Venezia di molti visitatori. Gli agenti sono riusciti a fermare le cinque donne alla stazione ferroviaria e a carico di una di loro hanno scoperto che pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Milano per reati contro il patrimonio. La donna, una 22enne originaria dell’est Europa, è stata arrestata, dovendo espiare una pena di 6 anni, 5 mesi e 14 giorni, ed è stata accompagnata nel carcere femminile della Giudecca.