Borseggiatrice con 37 precedenti arrestata a Venezia

Una serie di precedenti tra Lazio, Lombardia, Liguria e Toscana per un totale di 37 reati. E' stata arrestata nel pomeriggio di ieri, martedì 8 giugno, una borseggiatrice 43enne straniera residente nel Milanese, sorpresa mentre tentava di derubare un turista in zona Campo San Zulian, a Venezia. La donna è stata fermata da un ufficiale di polizia locale in borghese, intervenuto dopo una segnalazione.

La donna aveva un accessorio spesso utilizzato da altre borseggiatrici, come una capiente borsa in tela e una maglia nera appoggiata su un avambraccio. L'agente ha proseguito il pedinamento della 43enne da Campo San Polo verso Campo San Zulian, notando che la borseggiatrice, durante il percorso, in almeno un paio di occasioni si era avvicinata a turisti che portavano zaini sulla schiena, cercando di aprirne le cerniere.

Il fermo della signora è avvenuto proprio all'altezza di Campo San Zulian: la sospetta si è avvicinata alla schiena di un turista con zaino in spalla che si stava dirigendo verso la Spadaria. Con la mano destra la donna è riuscita ad aprire velocemente due cerniere dello zaino per rovistare all'interno, coprendo la sua azione con la maglia nera appoggiata sulla mano sinistra. L'agente è subito intervenuto per bloccarla. Il giudice ha convalidato l'arresto e imposto l'obbligo di firma in una caserma dei carabinieri nel suo luogo di residenza, in attesa del processo fissato per il 30 giugno.