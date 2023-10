Tenta di derubare una turista, ma il marito sventa il furto

Una tranquilla passeggiata nel centro storico di Venezia è stata improvvisamente interrotta da un tentativo di borseggio. Una turista portoghese, mentre camminava nei pressi del teatro Goldoni, è stata presa di mira da una donna che ha cercato di aprirle lo zaino che portava sulle spalle.

Fortunatamente, l'attenzione del marito ha evitato il peggio. Notando il gesto sospetto, l'uomo ha prontamente reagito, impedendo alla malintenzionata di portare a termine il furto. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Marco, che era proprio in servizio antiborseggio, è intervenuta rapidamente, fermando la borseggiatrice. Dopo un controllo è emerso che la donna, di origine croata, non era nuova a questo tipo di episodi. Portata nella caserma di San Zaccaria per ulteriori accertamenti, è stata denunciata.

