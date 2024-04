Tra la folla a caccia di turisti da derubare, fermata una 21enne

Si aggirava tra la folla di turisti, probabilmente a caccia della prossima vittima. I carabinieri hanno fermato una 21enne di origini spagnole nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dei borseggi a Venezia.

Durante il controllo è emerso che la giovane era destinataria della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal capoluogo lagunare. Un provvedimento che non aveva rispettato. È stata dunque accompagnata in caserma e, a seguito degli accertamenti, denunciata a piede libero per aver violato le prescrizioni contenute nel foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Venezia.

