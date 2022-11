Borseggiatrici in azione, anziano ferito a graffi in faccia

Borseggiatrici in azione a Venezia. In campo San Polo, un residente che aveva visto portare via il telefono dalla borsa di una turista è stato aggredito e graffiato al volto, mentre provava a bloccare due donne per recuperare il cellulare.

È il racconto di Evasio un signore ottantenne che abita in campo e fa parte del gruppo "Cittadini non distratti". «Le ho viste. Stavano dietro a una turista e l'hanno derubata portando via il telefono. L'avrebbero fatta franca, ma sono intervenuto e le ho fermate. Loro si sono messe a urlare: "Sono incinta, Non mi devi toccare!" - racconta Evasio - Quando è arrivata la polizia le ha lasciate andare via libere».

Evasio ha recuperato il mal tolto ma è stato aggredito, come ha detto mostrando i segni delle unghie sulla faccia. Intanto le grida e le urla delle borseggiatrici avevano attirato l'attenzione dei passanti, alcuni dei quali credendo che le donne fossero in pericolo, si sono messi a proteggerle. «Sono tornato a casa pieno di rabbia e sono andato a medicarmi. Qui in Italia non funziona niente».