Blitz anti borseggi, due donne denunciate

Ventidue persone identificate, di cui due denunciate. Entrambe donne, entrambe borseggiatrici. Sono i risultati dell'operazione compiuta nella giornata di giovedì dai carabinieri nel centro storico di Venezia. Un'attività che si è concentrata proprio sul contrasto al fenomeno dei borseggi e, in particolare, nelle aree di piazzale Roma e piazzale Santa Lucia, davanti alla stazione ferroviaria, così come tra Rialto e piazza San Marco.

Le due donne denunciate sono state fermate perché, alla vista di alcuni militari in borghese, avrebbero nascosto un oggetto sotto il vestito, all’altezza del seno. Gli operatori, insospettiti dal gesto repentino, le hanno accompagnate in caserma per sottoporle a perquisizione, trovandole in possesso di un portafogli ritenuto appartenere a uno sfortunato e ignaro turista che con molta probabilità aveva appena subìto il furto. L’attività ha inoltre permesso di sottoporre due donne, con numerosi e recenti precedenti specifici per reati contro il patrimonio, al foglio di via obbligatorio dal comune di Venezia. Le due sono state trovate nel pomeriggio nei pressi di piazza San Marco, nonostante nella stessa mattinata gli agenti della polfer avessero irrogato loro la sanzione del Daspo Urbano, che prevedeva l’allontanamento per un periodo di 48 ore.