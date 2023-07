Operazione anti borseggi in centro storico: tre fogli di via e cinque denunce

Tre fogli di via da Venezia e cinque denunce. È il bilancio di un'operazione eseguita ieri mattina dalla squadra mobile contro i borseggi in centro storico.

A finire nel mirino, otto cittadine straniere che sono state intercettate dagli agenti, insieme alla polfer, nella zona della stazione ferroviaria e del ponte di Calatrava. Tutte loro sono risultate non residenti a Venezia e con a carico svariati precedenti penali per furto e furto aggravato.

Le donne state trovate prive di documenti, e non hanno saputo dare spiegazioni plausibili circa la loro presenza all’interno della stazione, non essendo in possesso di alcun titolo di viaggio. Sono state accompagnate in questura per i dovuti accertamenti all’esito dei quali il questore ha erogato, a carico di tre di loro, altrettanti provvedimenti di foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia. Le altre cinque donne, invece, sono state denunciate per inottemperanza a precedenti provvedimenti. Le loro posizioni sono al vaglio degli operatori della divisione anticrimine della questura al fine di valutare la possibilità di erogare un inasprimento dei precedenti provvedimenti di prevenzione.