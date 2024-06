Oltre 20 borseggiatrici colpite da foglio di via fermate a Venezia. Denunciate

Gli agenti le hanno viste più volte aggirarsi con fare sospetto tra i viaggiatori e, una volta fermate, nessuna ha saputo dare giustificazione circa la sua presenza in stazione a Venezia Santa Lucia. In più, venti di loro erano già state colpite da un foglio di via obbligatorio da Venezia. Nelle ultime due settimane la polizia ferroviaria ha denunciato una ventina di borseggiatrici, tutte originarie dell’Est Europa, nell'ambito del potenziamento dei controlli con l'inizio della stagione estiva.

Attività che hanno visto gli agenti impegnati nell'identificazione di oltre 3mila persone e nell'ispezione di 620 treni. Nei guai sono finiti anche due giovani responsabili del furto di un bagaglio ai danni di una viaggiatrice. Le indagini hanno preso avvio dopo che la vittima, una turista indiana, si era presentata negli uffici della polfer di Milano per denunciare il furto del proprio borsone, avvenuto nella stazione di Mestre. La donna aveva fornito anche una sommaria descrizione di due persone che le erano state vicine mentre stava aspettando il treno. Grazie anche alle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza è stato possibile identificare e fermare i ladri, entrambi con numerosi precedenti, mentre si aggiravano con fare sospetto presso lo scalo mestrino.

