Borseggiatrici minorenni sorprese a rubare in centro, denunciate

Continuano i servizi antiborseggio dei carabinieri di Venezia, così come concordato con prefettura, altre forze dell'ordine e polizia locale, per contrastare il fenomeno in particolare nelle aree della stazione ferroviaria e di Piazzale Roma.

Propria in questa zona, venerdì mattina, i militari, in abiti civili e in borghese, hanno identificato una ventina di presunti borseggiatori, che ogni giorno raggiungono la città storica dai vari campi rom della terraferma. In particolare, per 7 è scattata la denuncia per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia.

Denunciate due minorenni

Sempre ieri mattina, una pattuglia è riuscita a cogliere in flagranza di reato due borseggiatrici di nazionalità bosniaca che, notate nei pressi del Ponte di Rialto, sono riuscite con un movimento fulmineo a sottrarre il portafoglio dalla borsa di un'ignara turista. Le due ragazze, entrambe minorenni e con precedenti specifici, sono stata condotte in caserma e denunciate a piede libero per furto aggravato.

Lo sforzo e l’impegno quotidiano profuso dall'Arma nel contrasto al fenomeno dei borseggi ha permesso, solo nell’ultimo mese, di controllare e identificare nelle zone di maggior afflusso turistico circa 50 persone con precedenti specifici. Tra queste 5 sono state arrestate in flagranza di reato, 6 denunciate a piede libero per i reati di furto e furto aggravato, e 15 denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio.