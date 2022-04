Bosco dello sport: il progetto, l'avanzo libero e i mutui. Lunedì riparte il confronto

Bosco dello sport: prosegue a ritmo serrato, dopo la prima settimana di commissioni consiliari, il confronto sull'accordo di programma per la realizzazione del complesso dedicato allo sport professionistico e amatoriale “Bosco dello sport” a Tessera, in variante agli strumenti urbanistici del Comune. L'obbiettivo è arrivare a un indirizzo per la partecipazione del sindaco alla conferenza di servizi, e i tempi sono stretti per poter arrivare in tempo a presentare il progetto e ottenere i fondi del Pnrr (entro il 2026). Lo ha rimarcato il vicesindaco, Andrea Tomaello, aprendo i lavori.

I costi e l'avanzo libero

In realtà i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) coprono solo una parte degli investimenti necessari al progetto, ha spiegato l'assessore al Bilancio Michele Zuin. Del costo complessivo dell'opera, che ammonta a 283 milioni di euro, 93 arrivano dal Pnrr, 78 dall'avanzo libero di bilancio disponibile con il rendiconto 2021 (dove sono avanzati 91 milioni), 17 milioni dalla legge speciale, e 95 milioni dall'accensione di mutui che si sostituiscono in pratica a mutui estinti o in fase di conclusione. Dei 78 milioni di avanzo libero, dice l'assessore, a conti fatti ne vengono reintegrati 35 attraverso altri tipi di finanziamento.

I mutui

«Considerato che - spiega Zuin - agli attuali tassi di interesse un mutuo di 29 anni Cassa depositi e prestiti (Cdp) a tasso fisso, di 95 milioni, comporta una rata annua di 4,3 milioni, si ricava in prospettiva la sostenibilità, con riferimento alle quote in scadenza. In particolare, tra il 2022 e il 2028, risultano in scadenza 38 mutui Cdp, 5 prestiti obbligazionari, 1 prestito obbligazionario con derivato (a copertura da un rischio finanziario). In ogni caso si lavorerà per ridurre gli oneri a carico del Comune: una quota di 16-17 milioni verrà restituita dall'estinzione di Cmv (Casinò municipale di Venezia spa), il cui capitale sociale è interamente controllato dal Comune, e si sta lavorando per verificare la possibilità di recuperare l'Iva sugli interventi, pari ad altri 15 milioni».

I terreni del Casinò

Cmv è proprietaria dei terreni sui quadranti di Tessera, dove si realizza il Bosco dello sport. Il Comune dovrà acquistare i terreni della sua azienda Cmv, ed estinguerla per fusione, tenendo solo Cdv, Casinò di Venezia gioco spa, al momento controllata dalla Cmv. Questo, però, è soggetto alla risposta che l'Agenzia delle Entrate darà al Comune, cui lo stesso ha rivolto un interpello. La decisione di valutare la percorribilità della fusione è stata presa a seguito della rinuncia da parte del Venezia Football club srl di portare avanti il progetto per la costruzione del nuovo stadio sull'area del quadrante di Tessera (di proprietà di Cmv spa). Cmv ha un debito di 13 milioni, verso Cdv di 5,2 milioni e verso il Comune di 6,3 milioni. Se ci sarà la fusione inversa tra Cmv e Cdv, alla fine la posizione debitoria si riduce a circa 8 milioni verso il Comune e verso le banche. Quindi se le aree di Cmv costano 20 milioni, tolti gli 8 milioni di debiti, il socio unico (Comune) incamera 12 milioni. Sommati allo svincolo di 5,7 milioni del fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè l'accantonamento fondo crediti che rientra nel bilancio del Comune di Venezia, sono 17 i milioni che ritornano nella disponibilità del Comune, più Iva ammontano a 35 milioni, che ritornano nei 78 milioni che il Comune mette nel Bosco dello sport.

L'opposizione

«I 10 milioni di legge speciale non sono arrivati - fa presente il consigliere di Terra e Acqua, Marco Gasparinetti - e i 17 milioni che sono vincolati (alla sistemazione della viablità aeroportuale, in questo caso funzionale anche al collegamento con il Bosco per lo sport) con quali altri usi sarebbero compatibili?». In poche parole si chiede cos'altro si potrebbe fare con quei fondi. Ed è la replica che fin dalla prima commissione l'opposizione politica muove alla maggioranza. «Che ricadute avrà la costruzione polifunzionale con stadio, palazzetto e altre strutture per l'attività e riabilitazione fisica del complesso, sul bilancio del Comune? - Chiede il consigliere dem, Emanuele Rosteghin -. La città ha beneficato finora di vari fondi, legge speciale, patto per Venezia, ecc., ma se non arrivano più risorse e ci fosse bisogno di accendere altri mutui come si farà? Questo è l'indirizzo al sindaco per la conferenza dei servizi - afferma - Se i 17 milioni sono rimasti fermi perché vincolati alla viabilità, non è chiaro il passaggio per cui ora verrebbero legati allo stadio. Tessera resterà a bocca asciutta?». E ancora, sulla collaborazione fra pubblico e privato, interviene il consigliere Gianluca Trabucco (Verde e Progressista). «Il Comune con il progetto del Bosco per lo sport rinuncia a 600 mila metri cubi di volumetrie commerciali. Ma magari solo una parte della cubatura, per la gestione dei parcheggi comunal ad esempio, avrebbe garantito un introito non indifferente per il pubblico. La città vuole palazzetto e stadio, ma non impattando così tanto nel bilancio comunale, che tra l'altro sembra quasi una rinuncia alla politica di sussidiarietà fra pubblico e privato finora sostenuta».

Il progetto

Sedicimila posti allo stadio, 10 mila al palazzetto, tutta la parte retail-commerciale e alberghi viene eliminata (600 mila metri cubi), spiega l'assessore all'Urbanistica e Ambiente, Massimliano De Martin. Restano le attività sportive per 115 ettari di area, di cui 41 effettivi saranno destinati a strutture sportive, 15 a verde attrezzato, 10 per le aree di parcheggio e verde, altri 16 ettari per le infrastrutture e l'accessibilità dall'aeroporto, e i rimanenti 58 ettari saranno destinati a un corridoio per la connessione ecologica tra il fiume Dese e l'ambito lagunare, con area boscata e piste ciclabili pedonali, aree attrezzate e vasche di laminazione per la sicurezza idraulica. «Tutto sarà immerso nel bosco, l'area avrà le stesse caratteristiche del bosco di Mestre», spiegano i tecnici. Prevista anche l'area educational e sport con la piscina natatoria integrata e la parte educativa ad esempio per un liceo sportivo o per la medicina sportiva (per il recupero degli atleti). Questa è la delibera che segna gli indirizzi per il mandato al sindaco a partecipare alla conferenza dei servizi, che costituisce la fase di adozione del provvedimento per approvare tutta la parte tecnica e di relazione ambientale, qundi per l'approvazione della variante.

Un nuovo piano regolatore comunale

Il progetto consente di utilizzare quei 34 miliardi di vecchie lire, rimasti fermi dal 2000, per la realizzazione di un bypass di collegamento al Bosco, che esce dalla rotonda di collegamento aeroportuale e diventa asse portante di accesso a quest'opera sportiva. «Il bosco dello sport è veramente un'opera di grande valenza strategica», commenta l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso. Fatta la conferenza, presentati e approvati i progetti e l'accordo di programma, quest'ultimo viene pubblicato in albo pretorio per 10 giorni, più 20 di tempo per le osservazioni, e la conferenza finale è prevista nel giro di 20 giorni. In quel lasso di tempo ci sarà la verifica delle controdeduzioni e dei pareri della variante, poi la ratifica del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla conferenza dei servizi decisoria. La realizzazione di quest'area sportiva richiede una variazione del piano degli interventi e del piano di assetto del territorio, e soprattutto un nuovo piano regolatore comunale, "un nuovo paradigma", lo ha definito il consigliere Gianfranco Bettin (Verde Progressista) che rivoluziona lo strumento urbanistico principale per gli obiettivi e le linee guida dello sviluppo territoriale. Il progetto riguarda tutta la Città metropolitana con 34 interventi in 28 Comuni.