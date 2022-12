Bosco dello sport, pubblicati i bandi. Gasparinetti: «Extra costi di cui non sapevamo»

Bosco dello sport: a poche ore dal Natale il sindaco Luigi Brugnaro ha presentato i progetti annunciando la pubblicazione dei bandi per l'affidamento dei lavori della cittadella. Sui conti sono scoppiate le critiche.

«Pochi mesi fa abbiamo votato una variazione di bilancio per coprire i costi del "bosco dello sport" (stadio, palasport, viabilità e alberi di contorno). Oggi apprendiamo che quei costi sono già lievitati di 20 milioni di euro, a carico del bilancio comunale. Noi consiglieri comunali avremmo preferito apprenderlo durante la sessione di bilancio e non dai giornali», commenta Marco Gasparinetti, consigliere comunale e capogruppo "Terra e Acqua".

Il progetto prevede: il completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto per un finanziamento di 39.500.000 euro, opere di urbanizzazione per 48.870.264,20 euro (di cui 4.270.000 finanziati dal Pnrr e 44.600.264,20 dal Comune di Venezia); opere a verde per 25.000.000 euro (di cui 580 mila quota Pnrr e 24.420.000 dal Comune); arena: 107.895.770 euro (di cui 45.962.573 quota Pnrr e 61.933.197 dal Comune); stadio: per un importo totale di 82.720.000 euro (di cui 42.768.748 euro quota Pnrr e 39.951.252 dal Comune di Venezia). L’aggiudicazione avverrà entro il 30 luglio, al 30 settembre 2024 è prevista la realizzazione di almeno il 30 per cento delle opere per arrivare al certificato di collaudo entro il 30 giugno 2026, in concomitanza con le Olimpiadi. «In attesa di capire la copertura finanziaria degli extra costi, prendiamo atto del fatto che le cifre comunicate ai media sono diverse da quelle discusse e approvate in Consiglio comunale», continua Gasparinetti.

«Il Bosco dello sport sarà motore di rigenerazione urbana e di rilancio di Venezia e del Veneto - il commento del sindaco metropolitano -. Con la realizzazione dell’arena e del nuovo stadio, Venezia si candida a ospitare eventi sportivi di grande richiamo internazionale». A fine novembre scorso il Movimento 5 Stelle ha annunciato di voler portare in Commissione Europea la Cittadella dello Sport di Tessera. L’europarlamentare Sabrina Pignedoli, il deputato Enrico Cappelletti e Orietta Vanin già senatrice e membro della Commissione Cultura e Commissione Diritti Umani, hanno presentato a Mestre l'atto con cui il Movimento intende verificare la conformità del progetto alle normative europee. «I fondi del Pnrr finanziano solo determinati capitoli di spesa. Si può andare avanti con il progetto ma dopo ci troviamo senza la copertura finanziaria dall’Europa», aveva commentato l’europarlamentare Sabrina Pignedoli.