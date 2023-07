Il Bosco dello Sport si farà: in arrivo dal Governo 93,5 milioni di euro

Il Bosco dello Sport a Tessera si farà. Inizialmente finanziato con il Pnrr, era finito sotto la lenta della Commissione europea, che ne aveva bloccato i fondi per la «non eleggibilità» nell'ambito del piano urbano integrato (Pui) della città metropolitana. È di oggi la notizia che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di concerto con i ministri Raffaele Fitto e Giancarlo Giorgetti, ha firmato un decreto con il quale si stanziano 93,5 milioni di euro attinti dalle risorse del piano nazionale complementare.

La notizia del mancato inserimento del progetto all’interno delle risorse del Pnrr, lo scorso aprile, era stata accolta con stupore e contrarietà dall'amministrazione comunale. Ora, il blocco dei lavori è scongiurato. «Ho sempre avuto fiducia nel Governo - ha dichiarato il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro -. Voglio ringraziare in particolare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, i ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto, con i quali ho avuto una interlocuzione costante in queste ultime settimane, e i parlamentari veneziani. Hanno mantenuto l’impegno preso di voler garantire a Venezia quelle strutture sportive che mancano dal Dopoguerra».

Il nuovo intervento non comprende il finanziamento dello stadio, che resta a totale carico del comune di Venezia, e finanzia esclusivamente interventi di rigenerazione urbana, oltre a un polo verde che sarà fruibile anche dai comuni delle aree limitrofe.

Il Bosco dello Sport sorgerà a Tessera e prevede, complessivamente, la realizzazione di stadio, arena, completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, area educational. Un luogo multifunzionale, attivo 7 giorni su 7. Dal piano degli interventi sono state tolte tutte le componenti commerciali e direzionali, eliminando volumi edificatori pari a 600 mila metri cubi, mentre sono state incrementate le funzioni culturali, educative, mediche e formative.

Una particolare attenzione verrà riservata all’aspetto ambientale, con una superficie verde di quasi 79 ettari: una grande struttura ecologica e sostenibile, in cui gli impianti sportivi sorgeranno in mezzo ad aree boscate, con la piantumazione di 100 mila tra alberi e arbusti. «Dal punto di vista finanziario - ha precisato il primo cittadino lagunare -, il contributo del Governo per il Bosco dello Sport sarà destinato per le opere di urbanizzazione interna, le opere di verde e di paesaggio e l’arena. Come Comune, invece, finanzieremo integralmente, solo con nostre risorse, la nuova viabilità Tessera-Aeroporto e, soprattutto, lo stadio. Abbiamo le risorse per farlo, senza aumentare il nostro debito».

Brugnaro si toglie dei sassolini dalle scarpe: «Compito di noi sindaci è di bloccare il "partito del no", di chi è sempre contro - ha spiegato -. La vera resistenza è fare le cose, difendere il lavoro, il futuro dei giovani. Questa è la vera battaglia, con le regole della democrazia e del rispetto reciproco. Hanno provato a bloccarlo in tutti i modi, raccontando falsità, producendo contro dossier, facendo ricorsi. Era nel programma elettorale, i cittadini ci hanno dato fiducia e noi lo faremo. In questi ultimi mesi, abbiamo scelto di non rispondere alla tante, troppe provocazioni, e di lavorare in silenzio, concentrati sull'obiettivo. Ai tanti "gufi" di questo periodo, a chi ci ha dato dei "falliti", a chi è venuto in Consiglio comunale a chiedere le dimissioni, rispondiamo, come sempre, con il coraggio di fare. Oggi è una grande giornata per la città e tutto il territorio metropolitano».