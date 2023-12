Jesolo realizza un bosco urbano con i fondi europei

L’amministrazione comunale di Jesolo approva il progetto di fattibilità per la realizzazione di un bosco urbano: il progetto prevede la piantumazione di migliaia piante, tra alberi e arbusti, nella vasta area verde esistente in prossimità di via Rusti, via Pirandello e via Selghera. L’intervento principale consiste nella piantumazione di 3.834 piante tra cui querce, frassini, aceri, betulle, pioppi, ontani e altre specie. Inoltre saranno installate quattro bacheche agli ingressi.

L’iniziativa rientra tra le proposte avanzate dall’Autorità urbana Basso Piave, di cui fa parte il Comune di Jesolo, e selezionate dalla Regione Veneto nell’ambito del programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027. L’approvazione del progetto di fattibilità era uno passo necessario per avanzare l’istanza che consente di intercettare le risorse. L’importo totale dell'investimento ammonta a 500mila euro, messi a disposizione per la maggior parte (450mila euro) dal Fesr. L’esecuzione dei lavori prenderà avvio nella seconda metà del 2024 e durerà un paio di mesi.

«Crediamo molto in questo progetto - commenta il sindaco Christofer De Zotti - ed è la ragione per la quale, attraverso il lavoro degli uffici, abbiamo investito tempo ed energia per sviluppare una proposta ben strutturata. I benefici per la città sono evidenti, a partire dalle importanti conseguenze positive dal punto di vista ambientale e naturale, e anche per la bellezza rappresentata dalla presenza di un’ampia area alberata in una zona della città che sta accogliendo sempre più residenti. La forestazione urbana è uno degli obiettivi di mandato cui stiamo dando concretezza e per il futuro abbiamo già nuove idee, come anche per intercettare ulteriori stanziamenti sovracomunali».