Mira sempre più green: piantati 70 nuovi alberi per un nuovo bosco urbano

Salice, pioppi bianchi, pioppi cipressini, carpini, bagolari, l’arbusto Viburnum Opulus, frassini e ciliegi selvatici. Il sindaco Marco Dori e l’assessore all’Ambiente Maurizio Barberini sono intervenuti in via Monferrato, presso la rotonda della strada provinciale 81 tra Oriago di Mira e Borbiago, alla nuova piantumazione di 70 nuovi alberi in un’area verde attualmente a prato, di proprietà comunale, dov’è così iniziata l’implementazione di un nuovo bosco urbano.

Sono stati messi a dimora alberi di varie specie autoctone, disposti in doppio filare a lato del canale consortile quale primo intervento di un più ampio progetto in fase di definizione su un’area di 6mila metri quadri. «Continuiamo gli investimenti sul verde urbano – spiega il sindaco Marco Dori – con la piantumazione di nuovi alberi adulti. In questo caso gli alberi diventano anche elemento di mitigazione ambientale, con una barriera verde tra la strada e il quartiere residenziale che aiuterà anche a migliorare la qualità dell'aria. Il progetto si potrà ampliare grazie anche alla collaborazione delle associazioni del territorio».

L’intervento costituisce la seconda fase dell’operazione di piantumazione sul territorio comunale dopo che, nei giorni scorsi, sono stati messi a dimora 17 nuovi alberi – del tipo Prunus pissardi e Lagestroemia indaca – sulle aiuole dei marciapiedi di via Nazionale a Mira Taglio, dal semaforo a riviera Trentin, dove da tempo erano scomparsi. «Qui – sottolinea l’assessore all'Ambiente Maurizio Barberini – siamo andati a sostituire piante morte e in precedenza abbattute o compromesse, scegliendo degli alberi che offrono una graziosa fioritura in primavera e in estate».