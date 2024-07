Prende a schiaffi i poliziotti, chiusa l'Osteria dei Sapori

Stamattina, lunedì primo luglio, i poliziotti del commissariato San Marco sono tornati all'Osteria dei sapori di Cannaregio, dove otto giorni fa erano stati aggrediti i colleghi delle volanti lagunari - attaccati e presi a schiaffi - e hanno sospeso il locale per cinque giorni. Tutto è iniziato con una lite fuori dal bar fra la titolare, una cinese di 43 anni, e un cliente dell'osteria che sembra non avesse pagato una consumazione. L'alterco pesante che ne era scoppiato ha destato allarme e infatti il 113 allertato è arrivato sul posto per riportare la calma e rilevare l'accaduto. Invece di trovare la collaborazione dei gestori si è dovuto difendere dalla furia della donna che, rivoltandosi contro gli agenti, ha messo loro le mani addosso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Un episodio che ha generato preoccupazione e un attacco agli uomini in divisa che la questura di Venezia non ha potuto lasciar correre. E infatti sono scattati i sigilli, in base all'articolo 100 del Testo unico sulla sicurezza e l'ordine pubblico, disposto dal questore Gaetano Bonaccorso e gestito dalla polizia amministrativa che oggi ha concretizzato la misura.

La donna, in forte stato di agitazione, si era mostrata da subito insofferente al controllo da parte degli agenti intervenuti, assumendo verso di loro un atteggiamento ostile e non collaborativo, rifiutandosi anche di fornire un proprio documento per l’identificazione, e poi gridando insulti e offese e colpendo gli agenti con diversi schiaffi alla presenza di numerosi passanti, clienti e dei dipendenti del locale. La titolare è stata denunciata in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Per il Tulps a salvaguardia della sicurezza nei locali pubblici, sono stati sospesi dal 24 aprile a oggi in tutta la provincia, nove locali.