Il matrimonio è un inferno. Violenze sessuali e percosse alla moglie per decenni: in carcere

Sin dai primi giorni di matrimonio aveva reso la vita della moglie un inferno, tra minacce, percosse e violenze sessuali. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della tenenza di Mira hanno arrestato, su disposizione del gip del tribunale di Venezia, un 51enne di origine marocchine.

Violenze sulla moglie per decenni

I militari dell'Arma erano intervenuti più volte nell'abitazione, a seguito di segnalazioni da parte di vicini e conoscenti, ma la donna non aveva mai avuto il coraggio denunciare la condizione di assoggettamento a cui era sottoposta, probabilmente temendo per la propria vita. Le testimonianze di conoscenti e parenti, tuttavia, hanno restituito un quadro agghiacciante di violenza domestica continua e svalutazione di ogni dignità umana. Uno scenario silenzioso dal quale la vittima degli abusi non aveva le forze per uscire.

La donna veniva violentata e poi minacciata dal marito di non azzardarsi a sporgere denuncia o recarsi al pronto soccorso per ricevere le cure mediche del caso. A questo si aggiungevano le percorsse e le ingiurie, all'ordine del giorno. Sulla base del quadro ricostruito dalle forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria lagunare ha disposto il provvedimento restrittivo a carico dell'uomo, che ieri è stato portato dai militari di Mira in carcere a Santa Maria Maggiore.