Botto nella notte: banda del bancomat fa saltare in aria uno sportello. In fuga col bottino

Banda del bancomat in azione nel cuore della notte a Quarto d'Altino. Lo scoppio di uno dei due sportelli Atm della Banca della Marca Credito Cooperativo ha svegliato nel cuore della notte molti residenti e fatto scattare l'alert alla vigilanza privata, che ha a sua volta inviato la segnalazione ai carabinieri. Come appurato da un primo sopralluogo, i banditi sono scappati con il bottino (ancora da quantificare) e hanno causato danni strutturali alla filiale.

In fuga con il denaro

I militari del Norm di San Donà di Piave, giunti in via Aldo Moro 130, hanno avviato i rilievi del caso con il supporto della sezione del Nucleo investigativo del comando provinciale e acquisito le immagini di videosorveglianza della banca e dell'intero vicinato per individuare gli autori, il mezzo impiegato (forse per fare la classica "staffetta") e la tecnica impiegata per far saltare lo sportello automatico.