Un braccialetto per ritrovare bambini e anziani che si perdono a Venezia

Permetterà di "tracciare" persone anziane, fragili e bambini, ossia le persone maggiormente a rischio di perdersi in spiaggia e a Venezia. È il braccialetto "With me", strisciolina di carta gialla, dotata di Qr code, che rientra all'interno del progetto di potenziamento sanitario dell'Ulss 3 in vista della stagione estiva.

Come funziona il braccialetto

Il funzionamento è semplice: il genitore - o comunque una persona di riferimento nel caso di anziani e fragili - dovrà scansionare con il proprio smartphone il codice univoco presente sul braccialetto di carta, che sarà poi fatto indossare al figlio, e inserire i propri dati (compresi e-mail e numero di cellulare) nell'app di riferimento dedicata Vacanze Sicure, disponibile in molte lingue negli store Android e iOS. Nel caso il bambino si perdesse, la persona che lo dovesse ritrovare potrà inquadrare il Qr code con la fotocamera del proprio telefono per visualizzare il numero di riferimento o inviare la propria posizione.

I braccialetti saranno distribuiti all'accesso degli stabilimenti balneari nelle spiagge veneziane, negli alberghi e in strutture ricettive, così come ai varchi di accesso in città. Non è escluso che il servizio possa essere sfruttato anche in occasione dei festeggiamenti del Redentore, quando nella città storica si riverseranno decine di migliaia di persone.