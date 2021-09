Chioggia, storico bragozzo del museo affonda

I vigili del fuoco sono intervenuti per farlo riemergere. Nei prossimi giorni la barca verrà recuperata

Un'imbarcazione storica, una delle barche più diffuse per la pesca in Adriatico tra il Settecento e il Novecento. E' affondato oggi, a Chioggia, il bragozzo del museo, ormeggiato in canale Vena a Chioggia.

La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco in mattinata. Le squadre, intervenute anche con i sommozzatori di Vicenza, hanno provveduto a legare l’albero maestro del bragozzo con un vincolo al molo, in modo da poterlo recuperare nei prossimi giorni in sicurezza con il supporto una ditta privata. Le operazioni dei vigili del fuoco e dei sommozzatori sono terminate dopo circa tre ore di lavoro, quando l'imbarcazione è riemersa.