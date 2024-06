Al Tronchetto cammina impugnando un coltello: bloccata una donna

Camminava impugnando un grosso coltello, in stato quasi confusionale, quando è stata bloccata dalla polizia. Nessuno ha capito che intenzioni avesse la donna che ieri pomeriggio al parcheggio del Tronchetto ha seminato il panico.

Con l'arma da taglio visibile, fuori dalla borsa, la quarantenne veneziana si aggirava vicino alle casse per il pagamento automatico della sosta, al piano terra, quando è stata vista ed è scattato l'allarme. Non sembrava puntare verso qualcuno in particolare, ma in quelle condizioni avvicinarla per il personale del parcheggio sarebbe stato impossibile, senza sapere se fosse lucida o meno, nonostante l'atteggiamento all'apparenza innocuo. La donna era fuori di sé quando dal Tronchetto hanno chiamato la polizia e gli agenti del 113 sono arrivati all'ingresso principale dove lei si trovava sempre brandendo quella lama davanti al volto preoccupato di tanta gente.

Gli operatori si sono avvicinati parlandole. Lei non ha mostrato resistenza né ha fatto capire di voler scappare. Al contrario, ha consegnato tranquillamente il coltello ai poliziotti. E a quel punto la situazione era sotto controllo. Una volta tranquillizzata la polizia si è fatta dare i documenti e lei li ha consegnati, capendo anche che avrebbe avuto delle conseguenze per aver portato l'arma con sé senza alcuna motivazione giustificabile.