Brillamento dei primi tre ordigni a Marghera: successo delle operazioni degli artificieri VIDEO

Questa mattina le operazioni in via del Commercio 15 a Marghera da parte degli operatori dell'Esercito italiano in forze all'ottavo reggimento genio Guastatori paracadutisti Folgore di Legnago

Sono iniziate stamattina, martedì 25 maggio verso mezzogiorno, le operazioni di brillamento di 5 ordigni bellici inesplosi trovati in zona Fincantieri, via del Commercio 15 a Marghera, da parte degli artificieri dell'Esercito italiano attivi all'ottavo reggimento del genio Guastatori paracadutisti Folgore di Legnago. Gli operatori sono intervenuti su indicazione del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che li allertò il 13 aprile scorso per tre presunti ordigni inesplosi tipo bombe aereo scoperti sul posto.

A qualla data i Guastatori intervennero già per mettere in sicurezza gli ordigni in attesa di procedere poi con il brillamento. In occasione di quelle prime verifiche gli artificieri si sono accorti che si trattava di 5 bombe di aereo modello GP di produzione italiana, più una granata di artiglieria da 149 millimetri. Verificato lo stato attivazione dell'involucro e del contenuto delle bombe, ed effettuata una prima valutazione di rischio, sono inziate oggi le operazioni di brillamento in loco e rimozione, che andranno avanti anche nella giornata di domani, mercoledì 26 maggio a Marghera. Dopo il brillamento sono stati fatti degli scavi per verificare che le prime 3 bombe fossero state disinnescate. Le operazioni, al momento, sono state effettuate con successo.