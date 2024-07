Il sindaco non sarà in Consiglio comunale. Brugnaro: «Andiamo avanti»

Il sindaco non sarà in Consiglio comunale. È questa la decisione dell'ultima ora del primo cittadino veneziano Luigi Brugnaro dopo aver riuinito la maggioranza in municipio a Mestre mercoledì mattina. Lo fa sapere l'Ansa, diversamente da quanto si era appreso in precedenza e da quanto gli avevano chiesto di fare tutte le opposizioni. Ieri sera i gruppi consiliari di minoranza hanno deciso di chiedere al sindaco le dimissioni, alla notizia dell'inchiesta della procura che lo sta indagando per corruzione e dopo l'arresto dell'assessore Renato Boraso, ma l'indicazione agli assessori e ai consiglieri è stata quella di andare avanti con il governo della città.

Brugnaro ha detto agli esponenti della maggioranza comunale di centrodestra che continuerà nei suo incarico di sindaco di Venezia. All'incontro in municipio c'erano assessori e consiglieri comunali di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e il gruppo di Brugnaro sindaco. Alle 14 è prevista a Venezia la seduta del Consiglio comunale a cui però, secondo quanto si è appreso, Brugnaro non prenderà parte essendoci già un ordine del giorno.