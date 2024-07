Brugnaro parlerà in Consiglio comunale il 9 settembre. «No, deve chiarire subito»

L'intervento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in Consiglio comunale è rinviato al 9 settembre. Sarà presente dopo la pausa estiva dei lavori del parlamentino lagunare, come riporta Ansa, e come il primo cittadino aveva annunciato mercoledì, quando ha mandato la sua nota al Consiglio spiegando la sua assenza e annunciando l'intervento e l'ordine del giorno riguarderanno a settembre le questioni legate all'amministrazione cittadina, dopo l'inchiesta-tornado della procura e della guardia di finanza. Oltre a Brugnaro 21 le persone indagate o con misure fra dirigenti comunali, imprenditori, direttori delle partecipate, e un assessore arrestato, quello alla Mobilità e Trasporti Renato Boraso, che si è dimesso dal suolo ruolo politico oggi, giovedì, e che non avendo incarichi lascerà Ca' Farsetti. Intanto dovrà affrontare, assieme a un imprenditore anche lui arrestato, l'interrogatorio di garanzia domani, venerdì.

Brugnaro ha mandato a dire durante la seduta consiliare di mercoledì che non sarebbe intervenuto per non fare del Consiglio comunale "un campo di battaglia". Una affermazione che ha provocato le dure reazioni da parte delle opposizioni, che speravano in un confronto immediato con lui. I gruppi consiliari di minoranza hanno chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario, non potendo per inferiorità numerica presentare una mozione di sfiducia, dopodiché è stata annunciata la pausa estiva di Ca' Farsetti. «Un sindaco inquisito assieme ai vertici dell’amministrazione. Un assessore in carcere. Tutto normale? Se si chiude un Consiglio comunale si apre la mobilitazione cittadina», è stata la risposta del capogruppo di "Tutta la città insieme", Giovanni Andrea Martini.

«Ho votato contro la chiusura del Consiglio Conunale e ho dichiarato il motivo: non si può chiudere oggi un Consiglio senza che il sindaco abbia fatto chiarezza - ha continuato Martini - Non possiamo permetterlo. L’ho pubblicamente detto in aula e la città è pronta a mobilitarsi. Comitati, associazioni e singoli cittadini stanno convergendo su una data: mercoledì 24 luglio alle 18 in Campo Santa Margherita». Pure mercoledì alcune centinaia di persone si erano fatte largo fino a salire a protestare in sala consiliare a Ca' Loredan, per chiedere le dimissioni di Brugnaro. Un gruppo di loro erano militanti dei centri sociali. Stamattina, giovedì 18 luglio, i lavori del Consiglio sono andati avanti.

«Nella giornata di oggi, assieme alle altre opposizioni abbiamo formalizzato la richiesta di un Consiglio comunale straordinario per costringere il sindaco a rispondere immediatamente alle nostre domande - sottolinea la consigliera comunale 5 Stelle, Sara Visman - Noi non ci stiamo, i cittadini non si faranno prendere per i fondelli da Brugnaro: già è stata grave la sua assenza nella seduta di ieri, ma rimandare la questione addirittura a settembre è un gesto di profonda arroganza. Oltretutto, se Brugnaro non avesse nulla da nascondere, sarebbe il primo a voler rispondere immediatamente alle questioni che gli vengono poste, per fugare ogni dubbio. Invece il sindaco lancia il segnale opposto, quasi che il governo della città venga in secondo piano rispetto alla sua situazione personale», sottolineano Visman insieme alla consigliera regionale Erika Baldin.