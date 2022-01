Brugnaro: «Polizia locale strategica nella sicurezza urbana, ma serve più autonomia» | VIDEO

La cerimonia dell’alzabandiera in piazza San Marco ha aperto la prima festa delle polizie locali del Veneto nel giorno del loro santo patrono, San Sebastiano. Le celebrazioni sono proseguite con la Messa in Basilica, presieduta dal patriarca Francesco Moraglia, e poi al Teatro La Fenice con la consegna delle onorificenze per meriti speciali a 29 agenti da tutta la regione (6 veneziani) per l’attività svolta nel corso del 2019.

Il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, hanno passato in rassegna lo schieramento di 65 tra agenti e ufficiali in rappresentanza delle polizie locali. Presenti le autorità civili e militari, oltre a diversi sindaci. Brugnaro ha sottolineato il «ruolo strategico della polizia locale, che garantisce la sicurezza di prossimità. A Venezia - ha detto - abbiamo investito molte risorse in questo ambito e rafforzato il Corpo. L’obiettivo è ora creare un coordinamento centralizzato con i vari comuni della città metropolitana». Il sindaco ha anche ricordato l’impegno a favore di una proposta di legge per chiedere che al giudice di pace vengano attribuiti poteri penali: «Una soluzione - ha precisato - che non graverebbe sui costi dello Stato e che consentirebbe di perseguire quei reati che pur minori creano disordine, degrado e insofferenza nei cittadini».

Il comandante Marco Agostini ha ricordato: «Per noi gli ultimi due anni sono stati di grande impegno al servizio della collettività. La cerimonia di oggi riconosce il merito di operatori e operatrici che hanno fatto qualcosa di speciale al di fuori dell'attività ordinaria, hanno salvato vite e ne hanno fatte nascere».