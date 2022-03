«Le mie condizioni di salute sono buone», il tweet di Brugnaro che ringrazia medici e infermieri

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sta meglio, a dirlo è stato lui stesso attraverso un post social oggi, martedì mattina, alle 11.30. «Informo che le mie condizioni di salute sono buone e in deciso miglioramento. Grazie ai medici, infermieri e operatori sanitari che mi stanno assistendo con grande professionalità. Grazie di cuore per i tanti messaggi di incoraggiamento e di affetto». Lo scrive su Twitter il primo cittadino di Venezia, e presidente di Coraggio Italia, rassicurando sul suo stato.

Brugnaro era stato ricoverato in tarda sera giovedì scorso dopo aver avuto un malore al termine di una cena con amici a Padova. Portato all'ospedale, era stato messo in osservazione e verso le 4 del mattino di venerdì trasferito in terapia intensiva, che ha lasciato sabato per tornare al reparto di Medicina. Brugnaro non ha mai perso conoscenza, stando alle informazioni diffuse, anche quando si è sentito male. Arrivato in Pronto soccorso alle 23 di giovedì sera in codice rosso, come precisato dalla direzione generale dell’azienda ospedale-università di Padova, in via Giustiniani, era cosciente seppur provato dall'evento acuto.

Dopo gli approfondimenti e gli esami nelle strutture d’urgenza, una volta stabilizzate le condizioni cliniche, Brugnaro era stato trasferito all'alba in Terapia intensiva, per motivi prudenziali, e lì sottoposto una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore. Questa mattina per la prima volta il sindaco è tornato a comunicare attraverso i social, dove in un twitter ha rassicurato e ringraziato per i tanti messaggi di incoraggiamento e di affetto ricevuti in questi giorni. Brugnaro nei giorni scorsi ha ricevuto fra le altre la telefonata dell'ex premier Silvio Berlusconi e la visita della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.