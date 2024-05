Brugnaro: «Il ticket funziona, turisti in calo». Zuin: «Può salire a 10 euro»

Si avvicina il primo e unico weekend, tra il 25 aprile e il 14 luglio, in cui per visitare Venezia (dalle 8.30 alle 16) non sarà richiesto né il contributo d'accesso di 5 euro né il qr-code di esenzione: l'1 e 2 giugno infatti saranno giorni senza ticket, né steward, né varchi. E per l'amministrazione comunale è tempo di primi bilanci. Positivi, secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «Guardando i primi dati - ha dichiarato il primo cittadino inaugurando il Salone Nautico -, mi sembra che 5-10mila persone le abbiamo tolte rispetto ai picchi che ci aspettavamo». Poche ore prima era stato l'assessore Michele Zuin a esporre dati preliminari simili, in un'intervista al Gazzettino, aggiungendo che a breve si potrà passare alla fase 2, quella in cui si individua una soglia massima di turisti dopo la quale il ticket potrà passare a costare fino 10 euro: per l'assessore, l'aumento del costo potrebbe disincentivare altri turisti.

Le affermazioni della giunta per ora non possono essere corroborate da dati verificabili da chi è esterno agli uffici comunali: i dati ottenuti dalla "smart control room" comunicati negli anni e mesi passati (che non indicano per ora un calo con l'introduzione del ticket) sono qualitativamente diversi da quelli delle registrazioni per il ticket, dato il modo in cui sono ottenuti (tracciamento e videocamere i primi, registrazione volontaria in un portale i secondi), e anche il fatto che le registrazioni per il contributo d'accesso si interrompono alle 16. Ma, come spiegato anche da assessore e sindaco, servirà terminare la sperimentazione per poter fare valutazioni.

Come prevedibile, le affermazioni ottimiste della giunta hanno sollevato critiche dalle opposizioni. «Le dichiarazioni del Sindaco sui brillanti risultati del ticket d’ingresso non possono che essere considerate farneticanti e prive di qualsiasi riscontro con la realtà - ha dichiara Monica Sambo, consigliera comunale e segretaria del Partito Democratico a Venezia - Sono gli stessi Musei Civici a sostenere che vi sia un incremento dei visitatori, come anche basta fare un giro su un bus o un vaporetto per rendersi conto della situazione in cui siamo». «Senza numeri, senza fornire dati di cui è già in possesso e che abbiamo chiesto con un accesso agli atti, il Sindaco dice di “avere l’impressione” che il trend si sia invertito - ha detto Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme - Insomma manca la trasparenza, mancano i dati su cui basare queste “impressioni”» che sarebbero diverse da quelle che ha chi vive la città di Venezia, sostiene il consigliere.

Le dichiarazioni fiduciose della giunta arrivano in un momento in cui il "ticket" sembra mostrare alcuni nodi irrisolti. Da una parte, continuano a non registrarsi multe, anche di fronte a gruppi di cittadini che, per protesta (e convinti dell'illegittimità del provvedimento veneziano) chiedono alla polizia locale di essere multati: l'assessore Zuin nella sua intervista ha ironizzato sulla possibilità che un eventuale ricorso contro il regolamento abbia successo («Buona fortuna»). Dall'altra, il portale creato da un gruppo anonimo di residenti per invitare "amici" a visitare Venezia gratis, scaricando un codice amico offerto gratuitamente, conta ormai su gratuità disponibili per oltre 9 mila persone: il Comune ha spiegato che denuncerà i responsabili del portale alle autorità preposte. Da alcune settimane, però, nei dati giornalieri diffusi non compare il dato sugli amici di residenti esenti.

Il test del primo weekend senza ticket, dopo più di un mese, aiuterà a comprendere l'efficacia della sperimentazione.