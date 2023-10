Tragedia di Mestre, Brugnaro: «Venezia in lutto per 3 giorni, il nostro pensiero a vittime e feriti» | VIDEO

«Venezia da oggi è a lutto per tre giorni, e il nostro più importante pensiero va alle ventuno vittime e ai quindici feriti. Stiamo accogliendo i parenti che stanno arrivando da diversi Paesi europei, e stiamo anche lavorando per le linee degli autobus che dovremo modificare, perché un'area sarà interdetta per consentire il lavoro alla magistratura». Lo ha detto oggi il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, all'indomani della tragedia di Mestre.