Addio a Bruno Zanin, il "Titta" di Amarcord di Fellini

È morto ieri l'attore Bruno Zanin, 73 anni, originario di Vigonovo. Quinto di sei fratelli, è stato anche reporter di guerra e attivista umanitario. Il suo volto fa parte della storia del cinema italiano. Era il 1973 quando Federico Fellini lo scelse per interpretare il ruolo di Titta protagonista di “Amarcord”.

Nel corso della sua lunga carriera, Zanin ha preso parte a film, sceneggiati televisivi e tournee teatrali. Come attore fu scelto da Giorgio Strehler per interpretare le opere di Carlo Goldoni. Nel 2007 pubblicò il suo primo romanzo in parte autobiografico “Nessuno dovrà saperlo” per Tullio Pironti Editore. «Ricordiamo un artista vigonovese che ha declinato la sua sensibilità in diverse arti comunicative con passione e singolare spontaneità. Espressivo e profondo sia nel ruolo di attore che di conduttore - ha ricordato il sindaco di Vigonovo, Luca Martello -. Desideriamo sottolineare il suo impegno umanitario come tratto di una vita vissuta nella ricerca di una soddisfazione umana che non si è esaurita nell’ambizione della fama».