Il sindaco di Spinea Martina Vesnaver e il bonus da 600 euro

Titolare di partita Iva e con uno studio di architettura, il sindaco di Spinea Martina Vesnaver ha confermato di aver chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro per evitare di mettere in cassa integrazione la sua unica dipendente e per sostenere la sua attività nel periodo dell'emergenza Covid, come riporta il Gazzettino. Il sindaco ha chiarito che il guadagno percepito al netto delle spese, pari a 1800 euro al mese in qualità di primo cittadino, da solo non le avrebbe consentito di provvedere al proprio sostentamento e al mantenimento della sua attività rimasta ferma e a fatturato zero, ma con l'affitto e le spese dei locali da pagare.

Vesnaver ha criticato il fatto che a finire sulla gogna siano stati indistintamente amministratori locali e parlamentari, in quanto i primi, a differenza degli altri, non vivono di politica vista la diversità dei compensi. E infine ha puntato il dito contro il provvedimento fatto, a suo avviso, in modo da elargire fondi in maniera indifferenziata con l'effetto di mettere in difetto ed esporre a critiche chi svolge un ruolo politico negli enti locali ma non trae solo da quello i propri guadagni.