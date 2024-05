Burchiello bloccato lungo il Naviglio del Brenta con 34 passeggeri a bordo

Sono dovuti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco da Mestre giovedì pomeriggio per liberare il Burchiello con 34 passeggeri a bordo, bloccati lungo il Naviglio del Brenta sull'imbarcazione turistica incagliata a causa di un palo incastrato nelle eliche.

Preoccupazione verso le 17.40 quando il Burchiello si è fermata all'improvviso durante la navigazione senza riuscire più ad andare avanti. Nessuna manovra pareva liberare le eliche del motore, fermate da un ramo o da un palo che entrato di traverso nell'acqua non consentiva al battello turistico di sbloccarsi e proseguire nell'escursione. L'equipaggio ha dovuto chiamare i soccorsi alla fine e i vigili del fuoco da Mestre sono arrivarti con i sommozzatori in tuta per il lavoro subacqueo necessario a togliere l'impedimento. Immergendosi gli operatori hanno rimosso il palo che bloccava l'avanzare del Burchiello, mentre intanto i passeggeri a bordo, tutti sani e salvi, sono stati fatti salire su un'altra barca e portati al terminal turistico.