Bus completamente avvolto dalle fiamme sul ponte della Libertà VIDEO

Bus avvolto dalle fiamme sul ponte della Libertà. È successo verso le 14 a Venezia. Il mezzo di linea dell'Atvo a quanto sembra si stava dirigendo verso piazzale Roma e da quanto si è appreso aveva dei passeggeri a bordo. All'inizio del ponte dal mezzo ha iniziato a uscire del fumo perciò il conducente si è bloccato e ha fatto scendere velocemente tutti.

Appena in tempo da quanto si è capito, perché non ci sarebbero per ora notizie di persone rimaste coinvolte nel rogo: tutti sarebbero stati messi in sicurezza. Tutto il ponte risulta bloccato, sia verso Venezia che per la terraferma. Auto in coda ferme, una nube densa di fumo scuro si è alzata a destare allarme in tutto il Veneziano e oltre perché segnalazioni di un grosso incendio in corso sono arrivate anche da Chioggia. Le immagini che circolano sui social sono impressionanti. Dal bus si sentono anche degli scoppi, qualcuno ha detto di temere un'esplosione. Sono arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco ad abassare le lingue di fuoco. Il mezzo completamente incenerito verso le 15 non era più incandescente: i pompieri hanno abbassato le fiamme. Sul posto gli agenti della polizia locale di Venezia per tutti i passaggi relativi alle indagini.