Busitalia attiva la linea diretta tra Padova e l'aeroporto di Venezia

Sarà operativo da domenica 9 giugno 2024 il nuovo servizio che collega Padova all’aeroporto Marco Polo di Venezia, in modo «diretto, rapido e frequente». A gestirlo è la società Busitalia Veneto (Gruppo FS), che percorrerà la tratta con 54 corse giornaliere (27 in ciascuna direzione), in orari funzionali ai voli in partenza e arrivo, con una frequenza di 40 minuti. La prima partenza da Padova sarà alle 05.30 e l’ultima alle 22.50, mentre dall’aeroporto Marco Polo la prima partirà alle 06.30 e l’ultima alle 23.50. Il tempo di percorrenza previsto, riferisce la società, è di 45 minuti.

Oltre al collegamento diretto, è previsto anche un servizio aggiuntivo che collega Padova con la zona termale dei Colli Euganei (Abano e Montegrotto Terme). Alcune corse del servizio bus Padova-Venezia aeroporto saranno in coincidenza con questo ulteriore collegamento.

Il servizio

Per questo servizio Busitalia impiegherà i moderni autobus modello Crossway 12 Line Iveco, entrati in esercizio nel 2023. I veicoli - riferisce la società - sono di classe Euro 6, a ridotte emissioni inquinanti e dotati di tutti i servizi: ampi spazi per i bagagli, 51 posti e sedere e 20 in piedi, postazione per passeggeri a mobilità ridotta (con accesso tramite rampa elettrica), accessori acustici per i passeggeri con disabilità visiva e pulsanti di fermata in Braille.

Modalità di acquisto biglietti

Fino al 31 agosto 2024, il biglietto di corsa semplice Padova-Venezia Marco Polo sarà disponibile al costo promozionale di € 9,40 (anziché € 13,00), oppure € 10,00 se acquistato a bordo dall’autista. Sarà possibile acquistare i biglietti con l'app Busitalia Veneto, presso le biglietterie, le rivendite e i self-service; prossimamente, anche in aeroporto presso l’emettitrice self-service posta in prossimità della fermata.