Ca' Foscari: ancora tende e assemblee. San Sebastiano è occupata

Gli studenti accampati nella sede centrale di Ca' Foscari da lunedì scorso, e anche a San Sebastiano e allo Iuav (nonostante le piogge dei giorni passati) hanno ottenuto un primo risultato: accogliendo una loro richiesta, il prossimo Senato accademico dell'università veneziana, il 22 maggio, discuterà della collaborazione tra l'Ateneo ed enti pubblici e privati israeliani. La scelta cafoscarina è in linea quella di altre università italiane, che solo in rari casi, finora, ha portato a votare l'interruzione delle collaborazioni come chiedono gli studenti.

Ma l'assemblea degli studenti già esulta: «Si tratta di una prima conquista raggiunta grazie alle pressioni delle mobilitazioni in atto all’interno dell’Ateneo e della città, amplificate e potenziate dall’onda di proteste internazionali che in Italia hanno seguito l’appello dei Giovani Palestinesi» hanno scritto in un comunicato stampa, il 17 maggio.

Le occupazioni

L'"accampata" continua a essere partecipata. Le mobilitazioni hanno visto un picco in tutta Italia dopo il 15 maggio, anniversario della nakba, il giorno in cui si ricorda l'inizio della diaspora palestinese: le piogge torrenziali sul Veneto e su Venezia hanno limitato le azioni degli studenti locali in quei giorni, ma non hanno fermato la mobilitazione. Anzi, da oggi la sede di Ca' Foscari di San Sebastiano - il cui cortile è occupato da tende da lunedì - è occupata nella sua totalità, a differenza di quanto accade nella sede centrale del rettorato, dove le attività ordinarie proseguono.

«Finora abbiamo garantito lo svolgimento di esami e lezioni alla comunità studentesca ma sentiamo la necessità di prendere una posizione più radicale, in vista del senato accademico del 22 maggio. Invitiamo tutte le studentesse e gli studenti che si riconoscono nelle nostre rivendicazioni a unirsi a noi» ha scritto l'assembea degli occupanti in un comunicato stampa questa mattina. Di fatto chi arriva nella sede universitaria di San Sebastiano viene accolto da studenti che si accertano che sia lì per partecipare alle attività dell'occupazione (assemblee, dibattiti...).

Il 22 maggio l'università veneziana dovrà provare a dare una risposta alle richieste degli studenti in protesta, che richiedono in sostanza il blocco degli accordi e delle collaborazioni con le università israeliane, e le dimissioni della rettrice Tiziana Lippiello dalla fondazione Med-Or, partecipata da Leonardo spa: «Ribadisco che sono entrata a far parte del Comitato scientifico in qualità di studiosa ed è corretto che qualsiasi riflessione avvenga nell'alveo del Comitato» ha già chiarito martedì la rettrice.

La comunità accademica

Alle proteste studentesche si aggiungono quelle di una parte dei docenti e della comunità accademica, che hanno fatto propria la posizione degli studenti. Oggi si è tenuta un'assemblea del gruppo di docenti e personale accademico che da settimane chiede alla dirigenza di Ca' Foscari di cambiare linea sulla collaborazione con gli Atenei israeliani, e in generale sugli accordi con realtà poco etiche: «Come componenti della comunità accademica dell’Università Ca' Foscari Venezia assistiamo con dolore e angoscia a quanto si sta perpetuando nei confronti della popolazione palestinese, ai ripetuti bombardamenti che non hanno risparmiato neppure Rafah e le zone umanitarie o sanitarie previste dalle stesse forze militari israeliane» si legge in un appello diffuso ieri. Il gruppo dovrebbe diffondere un nuovo comunicato nelle prossime ore.

Verso il 22, le accampate e le mobilitazioni promettono di continuara a oltranza: «Invitiamo, quindi, tutte le componenti accademiche, i diversi percorsi che hanno animato le proteste palestinesi, dalle assemblee alle occupazioni, a collaborare e convergere in maniera coesa nella costruzione di un percorso comune verso il senato accademico, così da portare un’unica potente voce per far valere le nostre richieste» ha scritto il collettivo Li.s.c. in un comunicato. Anche l'assemblea permanente dello Iuav, ai Tolentini, promette di continuare la mobilitazione: anche Iuav terrà un Senato accademico il 22 maggio, e qui come a Ca' Foscari gli studenti chiedono al rettore di esaminare e discutere le loro richieste.