Ca' Foscari, termina dopo 50 giorni l'occupazione di San Sebastiano

Terminerà oggi, 3 luglio, l'occupazione della sede di Ca' Foscari di San Sebastiano, iniziata il 13 maggio scorso - in un momento in cui in tutta Italia nascevano occupazioni universitarie intorno ai temi della collaborazione con le istituzioni israeliane e l'industria bellica - e finita per essere una delle più longeve del Paese.

Gli studenti hanno scelto la data di oggi, 3 luglio, per smontare le tende, in quanto si tiene l’ultima seduta del Senato accademico prima della pausa estiva: la sessione di esami è già finita da settimane e le attività accademiche hanno già subito un rallentamento. «A Venezia d’estate la vita universitaria muore; molti di noi sono fuorisede e in questi mesi in vari studentati le stanze che dovrebbero essere destinate a noi vengono affittate ai turisti, impedendoci di poter continuare a vivere qui e condurre le nostre attività» spiegano studenti e studentesse, contestualizzando la scelta di concludere l'occupazione dopo 50 giorni. Già da giorni, in ogni caso, sulla "comune" studentesca pendeva una richiesta di lasciare le sale il prima possibile, formalizzata a voce dalla rettrice Tiziana Lippiello il 14 giugno scorso.

Ieri, martedì 2 luglio, si è sperimentato a San Sebastiano un’assemblea inedita, in risposta all’assemblea di Ateneo dello scorso 26 giugno - concessa proprio su pressione dei movimenti studenteschi - che a detta degli studenti non ha consentito di avere lo spazio per il dialogo e il confronto necessario. Ieri a San Sebastiano quindi una cinquantina di persone, anche docenti e membri del personale tecnico-amministrativo di Ca’ Foscari, hanno condotto una "contro-assemblea", sugli stessi temi che sono stati trattati il 26 giugno (ruolo dell'Università, collaborazioni, finanziamenti, rapporti con Israele): un confronto di diverse ore, più informale ma, secondo gli organizzatori, più efficace di quello proposto dalla governance universitaria.

L'occupazione si conclude con la promessa di utilizzare l'estate per ricaricare le energie e ritornare a settembre con una serie di appuntamenti, con l'inizio del nuovo anno accademico. I mesi estivi saranno dedicati, spiegano studenti e studentesse, alla raccolta e all’organizzazione puntuale dei materiali, della documentazione e della ricerca prodotta negli ultimi due mesi, che verrà a breve messa a disposizione su un archivio online accessibile a tutti.

Ad oggi, in ogni caso, quella di San Sebastiano si configura come la più lunga occupazione universitaria a Venezia in decenni. «Non dobbiamo dimenticarci che il genocidio del popolo palestinese continua e continuerà anche durante l’estate, quindi le motivazioni che ci hanno spinti a occupare non svaniranno nei prossimi mesi, anche se la nostra lotta prenderà nuove forme. Non smetteremo di lottare fino a quando le università non prenderanno una posizione netta e il popolo palestinese sarà libero dal colonialismo di Israele» conclude l'assemblea di San Sebastiano.