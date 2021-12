Ca' Foscari inaugura lo studentato di San Giobbe

Venezia si trasforma con l'intervento dell'università Ca' Foscari, che ha inaugurato oggi il nuovo complesso residenziale per studenti del campus economico San Giobbe. Chiaramente riconoscibile, caratterizzato da mattoni a vista e rame, per erigerlo è stata anche estesa di qualche metro la superficie della città. La residenza è in grado di ospitare 229 studenti e che offre anche spazi aperti alla cittadinanza. A progettarla è stato l’architetto Vittorio Spigai.

Con la realizzazione dello studentato, Ca’ Foscari porta a compimento il campus San Giobbe, che ha comportato un investimento totale di oltre 64 milioni di euro (20 per la residenza). La nuova struttura si compone di 7 edifici e si sviluppa su cinque piani per un totale di circa 6.800 metri quadrati di superficie, di cui 1000 riservati a servizi. È tra le più efficienti di Venezia, vantando una classe energetica A2, solare termico e fotovoltaico, recupero dell’acqua piovana e tecnologie per il risparmio energetico. Tramite bando europeo, Ca' Foscari ne ha affidato la gestione al brand DoveVivo.

Al piano terra dell’edificio si trovano i servizi (bar-caffetteria, sale prove musicali e teatrali), aperti anche al pubblico come previsto da una convenzione tra ateneo e Comune di Venezia. I piani superiori sono invece destinati alla casa dello studente con ingresso autonomo e uffici al piano terra. «È un progetto importante ma anche sofferto – ha detto la rettrice Tiziana Lippiello, inaugurando la residenza e il completamento del campus -, perché lo scoppio della pandemia ha rallentato i lavori. Eppure, ce l'abbiamo fatta e oggi finalmente inauguriamo questo intervento con il quale ci auguriamo di attrarre più studenti da fuori regione e dall'estero. Il nostro prossimo impegno è il completamento della residenza del campus scientifico di Mestre con cui raggiungeremo un'offerta di 1000 alloggi». William Maggio, cofondatore di DoveVivo, ha aggiunto: «Sono rimasto molto colpito da quanto questa struttura sia non solo abitata ma vissuta. Significa che i giovani si sentono a proprio agio, parte di un progetto e di una comunità».

Materiali, colori e texture sono stati scelti anche in ragione della necessità di un dialogo con la parte già realizzata del campus e con il contesto veneziano. Gli ambienti comuni comprendono sala studio, aree relax e living, palestra, lavanderia, rooftop attrezzato con vista sulla laguna e il chiostro interno sul quale si affaccia la caffetteria-snack bar, aperta al pubblico. Dei 229 posti a disposizione, 138 sono riservati al diritto allo studio con speciali tariffe: 375 euro mensili in singola (10 posti) e 275 in doppia (128 posti).