Ca' Foscari boccia la mozione su Israele: avanti con le collaborazioni

La giornata "campale" delle due Università veneziane, Iuav e Ca' Foscari, si conclude con tanta delusione, ma anche una parziale vittoria per le assemblee studentesche che dalla settimana scorsa, dopo mesi di proteste crescenti, hanno occupato alcune sedi delle due Università. Chiedendo un cambio di rotta sulla questione palestinese, sulla collaborazione con gli Atenei israeliani, e più in generale su accordi e finanziamenti poco etici per le università.

Oggi si tenevano infatti entrambi i Senati accademici, entrambi con una mozione all'ordine del giorno riguardo le tematiche in questione, ma in contesti relativamente diversi. A Ca' Foscari si è tenuto un presidio, dalle 10 del mattino, che univa le due "assemblee" costituitesi la settimana scorsa, una composta dagli studenti che dormivano alla sede centrale, un'altra in quella di San Sebastiano. Allo Iuav invece l'assemblea permanente, che ci tiene moltissimo a non essere definita "occupazione", è tutta nella sede centrale, e ha un rapporto più diretto con i rappresentanti degli studenti negli organi istituzionali, che hanno costruito la mozione presentata insieme a chi sta protestando.

Ca' Foscari: dibattito monstre, alla fine l'apertura

La delusione più grande è stata per gli studenti in mobilitazione a Ca' Foscari, che hanno ottenuto notizie dal Senato solo alle 15, dopo circa 5 ore di attesa: alle 12 il presidio si era trasformato in un'assemblea, con gli studenti che si sono seduti nel cortile a discutere il da farsi, ma anche il ruolo dell'università nella società. Alle 13.30, l'assemblea si è spostata nell'atrio del rettorato, data la pioggia incipiente. Alle 15 circa i membri del Senato, con la rettrice Tiziana Lippiello a fare da portavoce, hanno letto agli studenti rimasti (oltre un centinaio) le decisioni prese. Le più importanti sono l'utilizzo della due diligence sulle collaborazioni con realtà che potrebbero fare un uso militare delle ricerche cafoscarine, e la promessa di un'assemblea d'Ateneo, finora negata, che discuta in modo aperto le questioni poste oggi dagli studenti. Non è stata concessa l'interruzione delle collaborazioni con Israele - Lippiello ha comunicato che ad oggi non esistono collaborazioni che si prestino a usi militari - e la rettrice non ha annunciato le dimissioni da Med-Or, la fondazione di Leonardo spa in cui siede nel comitato scientifico. Quando il Senato ha comunicato agli studenti l'intenzione di evitare qualsiasi boicottaggio nei confronti di Israele, sono partiti cori di contestazione. Secondo fonti interne, la discussione sulla questione israelo-palestinese (che era stata messa inizialmente come ultimo punto all'ordine del giorno) è durata circa due ore.

«Eravamo pronti al dialogo e al confronto» ha dichiarato Elia Emanuele Pizzato, rappresentante in senato accademico con Udu Venezia «ma abbiamo trovato un muro da parte della governance. Nessuna richiesta dell'appello circolato in questi giorni è stata votata, per un formalismo, e niente di quello che è stato richiesto da più voci è stato accettato». Gli studenti si stanno riorganizzando alla sede San Sebastiano, e la mobilitazione appare destinata a proseguire, nonostante la parziale apertura.

Iuav: il rettore apre, agli studenti non basta

Allo Iuav le cose sono andate diversamente. Il Senato accademico si è chiuso intorno alle 13.20, una discussione veloce. La mozione portata dagli studenti viene approvata in parte, ma con delle modifiche che i rappresentanti degli studenti definiscono «sostanziali», tra le quali il titolo, che è stato annacquato: da "genocidio" si è passati a parlare di "conflitto in Medio Oriente" nella mozione verbalizzata. «Ci aspettavamo almeno la composizione di una commissione che realizzasse una mappatura dettagliata delle collaborazioni tra l’Università Iuav e gli enti governativi, culturali, aziende e società connesse a Israele che non hanno espressamente condannato i crimini di guerra contro l’umanità perpetrati in Palestina» dichiarano i rappresentanti degli studenti, che per una scelta dell'assemblea permanente di Iuav preferiscono dichiarare collettivamente. Anche qui nessuno stop agli accordi, ma è stato ottenuto l’ok a borse di studio per studenti palestinesi (già attive a Ca' Foscari, ma a Gaza non esistono più università attive), la raccolta fondi per la popolazione palestinese e un'aula presso la sede del Cotonificio per l’ aggregazione studentesca.

Lettura molto diversa da parte del rettore Benno Albrecht, che dichiara di aver accolto le proposte degli studenti con la volontà di dialogo e ascolto. «Tra i punti di discussione concordati con la rappresentanza studentesca - dichiara Albrecht - la presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, borse di studio dedicate a studenti Palestinesi, un’aula dedicata per gli studenti, chiarimenti su accordi nazionali con università Israeliane ed enti di ricerca e l’approfondimento del dibattito in un’assemblea dedicata. L’attenzione e il dialogo sui temi d’attualità che riguardano lo scenario internazionale è da sempre nel DNA di Iuav. Già nella seduta di novembre, su proposta del rettore, il Senato Iuav aveva aderito all’iniziativa della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) osservando un minuto di silenzio per le vittime di tutti i conflitti». Iuav garantisce che terrà, insieme al Senato degli Studenti e al Dipartimento di Culture del progetto, una prossima assemblea, alla presenza del rettore, in cui dialogare sul tema del conflitto israelo-palestinese.

L'"assemblea permanente" ai Tolentini, ancora in corso, sta discutendo il da farsi, alla luce dell'apertura solo parziale.

La solidarietà agli studenti

La giornata di mobilitazione ha quindi costretto i due atenei a due assemblee aperte, e a qualche impegno in più. Poco però per placare le proteste.

Gli studenti hanno ottenuto oggi anche il sostegno della Cgil di Venezia: «Quanto stanno chiedendo oggi gli studenti, non è nulla di rivoluzionario ma semplicemente buon senso. Le accuse degli studenti di essere contro il popolo ebraico sono la strumentalizzazione di una generazione che chiede la pace e il rispetto per tutti i popoli - ha dichiarato Daniele Giordano segretario della Cgil Venezia - Non abbiamo bisogno che gli Atenei alimentino inutili tensioni sociali, dove una manifestazione pacifica si scontra con le sorde scelte di chiusura. I Rettori evitino di apparire ancora una volta estranei alla vita reale della comunità studentesca, dando un segnale di attenzione ad una generazione che pretende dall’intera comunità accademica di essere in prima fila per difendere i diritti umani. Ragazze e ragazze che vengono continuamente dipinti come privi di ideali, ma che invece sono pronti a mobilitarsi per costruire un mondo diverso e per difendere la pace».