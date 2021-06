Ca' Foscari, si torna in aula il 6 settembre

Gli studenti di Ca' Foscari torneranno in aula a partire dal 6 settembre. Cominceranno quelli di area linguistica e seguiranno poi, la settimana successiva, l'inizio delle lezioni in area umanistica, economica e scientifica. «A settembre Ca’ Foscari tornerà a essere quella di sempre, che tutti conosciamo e amiamo. - ha detto la rettrice Tiziana Lippiello - Le nostre sedi riprenderanno ad accogliere docenti, studentesse e studenti. Torneremo a condividere momenti di scambio, dialogo e socialità, finalmente di persona: certo, osservando rispettosamente tutte le disposizioni di sicurezza necessarie, ma riappropriandoci nuovamente del senso più profondo del nostro essere una Università».

La rettrice ha posto l'accento su una situazione sanitaria ancora in evoluzione, che encessiterà di un monitoraggio costante. «Per il primo semestre ricorreremo alla modalità duale per gli studenti internazionali e, se sarà necessario mantenere il distanziamento, per tutti gli studenti, così da garantire un’adeguata formazione. A prescindere dallo scenario epidemiologico, l'ateneo sta predisponendo servizi aggiuntivi di supporto alla didattica per studenti con disabilità, studenti fragili, studenti-lavoratori, sui quali saremo lieti di darvi comunicazione al più presto».