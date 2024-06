Ca' Foscari avvia la collaborazione con il futuro parco tecnologico del Lido | VIDEO

L’università Ca' Foscari ha firmato un accordo con l'hub tecnologico Mare nell'ambito della realizzazione dell’eHealth Technopark al Lido di Venezia, il centro che sorgerà al posto dell'ex ospedale al Mare. La collaborazione, in particolare, riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nella sanità digitale. Il tutto all'interno di un progetto «importante e internazionale, che farà di Venezia un faro e un centro di punta della sanità digitale a livello globale», come ha fatto presente l'assessore Paola Mar.

Il progetto è ambizioso. Situato nei pressi dell'aeroporto Nicelli, rifunzionalizzerà un'area di 48mila metri quadri, con un campus che ospiterà quasi mille ricercatori e dipendenti, offrendo strutture residenziali, ristoranti, un centro fitness e un asilo. Un'iniziativa che, in base ai piani dei promotori, rivitalizzerà l'economia locale, creerà posti di lavoro e riaffermerà il ruolo di Venezia come centro di eccellenza nell'innovazione sanitaria. In questo momento è in corso la negoziazione sul Pua (Progetto urbanistico attuativo), mentre la società investitrice è in attesa della decisione dello Stato sul diritto di prelazione. Se non ci saranno intoppi, il progetto potrà posare la prima pietra nel corso del 2025.

Per la firma si sono incontrati, nella mattinata di martedì 11 giugno, la rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello e Frank Gotthardt, fondatore di Mare e CompuGroup Medical. Il protocollo, è stato spiegato, permetterà di aprire nuove linee di ricerca nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, della biomedicina e della statistica, dei big data e dell’intelligenza artificiale, ma anche delle scienze sociali e umanistiche. In definitiva, «lo scopo è contribuire, attraverso la ricerca, alla messa a punto di nuove soluzioni applicative per lo sviluppo del centro».

La rettrice Lippiello ha commentato: «Con la firma del memorandum of understanding con Mare continua il nostro impegno al Lido di Venezia. Oltre al progetto per la residenzialità studentesca all'ex caserma Pepe, investiremo anche nella ricerca scientifica. Il progetto dell'hub tecnologico all'ex ospedale al Mare consentirà di sviluppare ricerche innovative, attrarre talenti internazionali, favorire il trasferimento di conoscenze, offrire nuove opportunità professionali».

In questo campo è rilevante il peso di una compagnia come la CompuGroup Medical, azienda del settore e-health con un fatturato di 1,19 miliardi di euro. «Oggi - sostiene Gotthardt - la nostra visione di poter migliorare la salute sfruttando l’intelligenza artificiale fa un importante passo avanti. Nessuno deve soffrire o morire perché non si è riusciti a ricavare le informazioni essenziali dai dati medici esistenti. La collaborazione tra Mare e Ca' Foscari promuoverà un ambiente in cui ricercatori e ricercatrici, studenti e studentesse, startup e aziende affermate potranno lavorare insieme per creare soluzioni innovative che porteranno benefici alle persone non solo a Venezia e in Italia, ma in tutto il mondo. Siamo infine molto grati al Comune di Venezia e alla Regione Veneto per l’incrollabile sostegno che ci hanno dimostrato. Insieme, stiamo creando un partenariato pubblico-privato con l'obiettivo di curare le persone qui e nel mondo».