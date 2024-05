Ca' Foscari, la rettrice ribadisce: «Non lascio la fondazione di Leonardo spa»

Lo aveva dichiarato in una nota stampa all'inizio di maggio, lo ha ribadito oggi davanti a un centinaio di studenti in presidio da ore sotto il rettorato di Ca' Foscari, in occasione del Consiglio d'amministrazione: la rettrice Tiziana Lippiello non ha intenzione di dimettersi da Med-Or, la fondazione controllata da Leonardo spa al centro delle contestazioni degli studenti pro-Gaza in questi mesi, dati i legami della stessa con l'industria bellica e Israele.

Il confronto tra la rettrice e gli studenti è avvenuto oggi intorno alle ore 15 nel cortile del rettorato di Ca' Foscari, dove un nutrito numero di manifestanti si era riunito dalle 11 in poi in occasione del Consiglio di amministrazione dell'ateneo. Come pochi giorni fa, in occasione del Senato accademico del 22 maggio, gli studenti chiedevano alla dirigenza universitaria di rompere gli accordi con le università israeliane e le aziende coinvolte nella filiera bellica. Ma il Cda ha ribadito, in un comunicato letto agli studenti, la stessa linea votata dal Senato pochi giorni fa: richiesta di un cessate il fuoco, condanna di quanto sta accadendo a Gaza, ma nessuna revisione degli accordi con le università israeliane. «So che non sarete contenti, ma questo è quello che abbiamo votato» ha spiegato Lippiello, che ha chiesto esplicitamente di non essere filmata durante le sue dichiarazioni.

Gli studenti hanno allora incalzato la rettrice sull'incarico rivestito nel comitato scientifico di Med-Or, fondazione strumentale di Leonardo spa: «Non è possibile garantire la libertà della ricerca rivestendo quell'incarico, scelga, o l'incarico di rettrice, o quello in Med-Or» ha spiegato un portavoce tra gli applausi. Nessuna apertura però da parte di Lippiello: «Ci interroghiamo sempre su questi temi, siamo in quindici rettori lì e solo uno si è dimesso» in questi mesi, cioè il rettore dell'università di Bari, Stefano Bronzini. La rettrice, che sostiene di essere in Med-Or a titolo personale, ha poi chiarito ai presenti anche le necessità degli studenti che non stanno protestando: «Alcuni ci hanno scritto lamentandosi di non poter fare gli esami» a causa dell'occupazione in corso a San Sebastiano da 20 giorni. Frase che ha finito per esacerbare gli animi, poi rettrice e Cda si sono allontanati senza alcuna tensione. L'occupazione sembra destinata a continuare, mentre una posizione più netta dell'ateneo veneziano potrebbe emergere dall'Assemblea di ateneo convocata per il 26 giugno.