Ca' Foscari, "San Sebastiano Occupata" lancia assemblea per il 2 luglio

Non si è ancora conclusa l'ondata di proteste studentesche a Ca' Foscari, che vede in particolare la sede di San Sebastiano occupata ormai dal 13 maggio scorso. Ieri, 26 giugno, si è tenuta all'auditorium di via Torino l'attesa Assemblea d'Ateneo, aperta a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo: la prima dopo 9 anni, convocata in particolare per affrontare i temi posti dal fronte studentesco di protesta. Movimento che da mesi chiede un atteggiamento diverso nei confronti delle collaborazioni con le istituzioni israeliane e con le industrie legate alla filiera bellica, e le dimissioni della rettrice Tiziana Lippiello dal consiglio scientifico della fondazione Med-Or, ente strumentale di Leonardo spa.

L'assemblea si è svolta senza tensioni e con una grande partecipazione. Ma a 24 ore di distanza dalla conclusione, arriva la presa di posizione del gruppo "San Sebastiano occupata", cioè della comune studentesca che da settimane dorme e vive negli spazi dell'omonima sede. «Con interventi su prenotazione della durata di tre minuti, e senza possibilità di contraddittorio, non è possibile instaurare un dibattito» spiegano gli studenti, sostenendo che l'assemblea di ieri non abbia portato a nessun effettivo dialogo.

Secondo gli studenti in protesta, non sono mancati comunque interventi da parte dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in accordo con le loro richieste, che hanno lamentato la mancanza di una condanna ufficiale da parte dell’Ateneo dei crimini contro l'umanità e di guerra commessi dalle istituzioni israeliane. Interventi che hanno posto in rilievo il nesso che lega istruzione e legittimazione del regime coloniale di Israele, che spinge i manifestanti a rivendicare l’azione del boicottaggio accademico nei confronti delle Università Israeliane.

L'assemblea però, che non ha poteri decisionali e doveva essere uno spazio di discussione, secondo gli studenti non ha costruito una dissertazione puntale dei temi trattati, e non ha prodotto nessuna risposta da parte della governance. Nel suo intervento conclusivo la Rettrice ha giustificato nuovamente la sua partecipazione, ritenuta a titolo personale, a Med-Or, difendendo l’operato di Leonardo spa, pienamente coinvolta nell'industria bellica, con parole che hanno indispettito gli studenti: «Leonardo, che si occupa prevalentemente di cybersecurity e di previsioni atmosferiche peraltro, quand’anche finanziasse, come dite voi, le armi e la guerra, se distogliesse dei fondi su borse di studio non sarebbe un bene? Chiediamolo agli studenti che stanno in Africa» ha detto Lippiello.

«Le nostre istanze sono state giudicate frutto di ragionamenti semplificatori e ricondotte alla nostra presunta inesperienza. A queste critiche abbiamo risposto anche questa volta con interventi puntuali e documentati, elaborati in questo mese di impegno e ricerca sul tema» lamentano gli studenti di San Sebastiano.

Di fatto l'assemblea di ieri ha dimostrato ancora una volta una situazione di sostanziale stallo, con la governance di Ca' Foscari che sta gradualmente aprendo alle richieste studentesche, ma senza intaccare accordi e incarichi pregressi, e con la "comune" di San Sebastiano, già invitata dalla rettrice a lasciare la sede, che per ora non pare intenzionata a sbaraccare. Gli studenti, anzi, hanno rilanciato una contro-assemblea per il 2 luglio.