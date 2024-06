Ca' Foscari, San Sebastiano è occupata da un mese: «Non finirà presto»

Era difficile immaginare un'occupazione studentesca nelle sedi universitarie di Venezia - non se ne vedevano da più di un decennio -, che durasse più di qualche giorno. Invece gli studenti che hanno occupato la sede di Ca' Foscari a San Sebastiano il 13 maggio scorso, per protestare contro la politica di Ateneo riguardo l'invasione di Gaza e le collaborazioni con gli istituti israeliani, sono ancora lì, numerosi. Questa sera festeggeranno il primo mese dall'inizio dell'occupazione e rilanciano verso l'assemblea di Ateneo del 26 giugno, convocata appunto in risposta alle proteste studentesche.

L'occupazione

La sede si presenta ormai nella stessa condizione da un mese. L'unico ingresso è presidiato da alcuni studenti che si occupano de facto dell'accoglienza e forniscono informazioni di base. Chi entra è invitato ad aderire alle attività dell'occupazione: dall'inizio dell'occupazione le attività "ordinarie" d'Ateneo previste, in particolare gli esami, sono state spostate in altre aule senza eccessivi disagi. La dirigenza dell'Università, pur senza riconoscere e anzi considerando abusiva la presenza degli studenti, ha scelto di evitare il pugno di ferro e le tensioni. A San Sebastiano c'è ora un'aula studio autogestita - aperta anche nei weekend - e un fitto programma di dibattiti e momenti di formazione, oltre a questa sorta di assemblea permanente in cui gli studenti discutono, cucinano, puliscono, studiano insieme. Senza dimenticare momenti di convivialità e socialità più leggeri.

L'occupazione era nata, come altre a Venezia e in tutta Italia, nel momento di picco delle proteste studentesche per mettere pressione agli Atenei e chiedere il boicottaggio di Israele, ma in un mese a San Sebastiano si è creata una comunità studentesca ricca e composita. «È nata qui un'esperienza politica, sociale e comunitaria di cui c'era bisogno, che sarebbe stato impossibile creare senza questa occupazione» mi spiega una studentessa che, come tutti i partecipanti all'occupazione, preferisce non essere citata con il suo nome. Nei corridoi si vedono striscioni appesi, altri in allestimento. Le tende nel cortile sono ancora decine: «La partecipazione non è calata» nonostante la sessione di esami in corso, mi garantiscono.

La festa e l'assemblea d'Ateneo

Questa sera gli studenti hanno scelto di celebrare un mese dall'inizio dell'occupazione: «l’assemblea di San Sebastiano - si legge in un comunicato stampa - mantiene aperte le sue porte e invita la comunità studentesca e cittadina a unirsi in un momento di convivialità per proiettarsi congiuntamente verso l’assemblea pubblica di Ateneo del prossimo 26 giugno. La serata prevede un aperi-cena a partire dalle 21.00 e a seguire dj set con Shazwa e Kandeesha». Dj set mediorientale.

L'assemblea del 26 giugno è un momento a cui gli studenti di San Sebastiano, come tutti i movimenti studenteschi veneziani, guardano con interesse. Annunciata dalla dirigenza universitaria dopo il Senato accademico del 22 maggio, dovrebbe permettere a studenti, docenti e personale accademico di discutere ampiamente sui temi sollevati dalle proteste di questi mesi. Ma gli studenti sono critici sulla scelta della data: 26 giugno, dopo la fine della sessione d'esami. Ancora non si conosce ora e luogo dell'assemblea. «In ogni caso non si concluderà niente con quell'assemblea - che non può prendere decisioni, solo discutere, mi spiega uno studente - sarà anzi un rilancio per le nostre istanze». Ormai nel sestiere si notano diversi segni dell'occupazione in corso nella sede universitaria, dagli striscioni alle bandiere palestinesi. Una di queste ha raggiunto la cima della chiesa di San Sebastiano. E per ora, come gli studenti, non pare intenzionata ad andarsene.