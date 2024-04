Ca' Foscari, sit in al Senato accademico per chiedere lo stop agli accordi con Israele

Protesta di un gruppo di studenti, questa mattina, alla sede centrale dell'Università Ca' Foscari, in contemporanea alla riunione del Senato Accademico. Al centro del sit-in, organizzato dal collettivo studentesco L.i.s.c., sulla falsa riga di altri che in queste settimane si stanno tenendo in decine di altre università italiane, il tema della guerra a Gaza e della cooperazione con le università israeliane. Gli studenti hanno urlato slogan contro il "genocidio" in corso, e hanno rivendicato il diritto a esprimersi su temi che riguardano la vita universitaria, chiedendo ripetutamente di essere ascoltati dal Senato accademico.

Le richieste del collettivo sono l’uscita di ogni personalità di Ca' Foscari dalla fondazione Med.Or (controllata da Leonardo spa), dove la rettrice Tiziana Lippiello siede nel comitato scientifico, e la cessazione di ogni rapporto con Leonardo Spa; la cessazione di ogni partnership, programma di scambio o legame di qualsiasi natura con le università israeliane direttamente o indirettamente coinvolte con l’esercito e il governo israeliano, aziende e società connesse ad Israele; la non partecipazione al bando del Ministero degli Affari Esteri per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2024, sulla base dell’accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele, sulla falsa riga di quanto già deliberato dall'Università di Torino e dalla Scuola Normale di Pisa.

Al presidio è intervenuto anche il professor Francesco Vacchiano, in rappresentanza di un gruppo di docenti che sta cercando di porre il tema della guerra, dello stop (o meglio di un ulteriore livello di controllo sui progetti che riguardano Israele, per evitare l'uso militare degli esiti della ricerca) agli accordi, e dell'accoglienza di studenti e ricercatori palestinesi.

Dopo circa un'ora dall'inizio del sit-in, una delegazione di studenti è stata fatta salire e ascoltata dal Senato Accademico, che ha detto che le richieste saranno prese in considerazione, seppur senza, per ora, un impegno ufficiale. «Abbiamo ottenuto uno spazio di parola, ma questo non basta - spiegano gli studenti - Ci aspettiamo che alle parole seguano i fatti e che le nostre richieste vengano accolte, in nome dei diritti umani, della pace e del ruolo che le università dovrebbero mantenere come portatrici di saperi critici e valori di pace, uguaglianza e dialogo». Alice Bozzoli, studentessa di L.i.s.c, nota che in un clima internazionale di corsa agli armamenti, di preparazione ad una guerra globale, come studenti non si possa non essere preoccupati ed angosciati per il futuro, «un futuro che vediamo bruciare davanti agli occhi ogni giorno. Siano la generazione che vivrà le conseguenze delle azioni di chi sta prendendo oggi decisioni scellerate e guerrafondaie». A Gaza «non esiste più nemmeno un’università, e a breve non esisteranno nemmeno più gli studenti» notano i manifestanti.

Una nuova iniziativa di protesta a Ca' Foscari, sempre sul tema della guerra, si terrà martedì 9 aprile, in occasione dello sciopero nazionale delle Università.