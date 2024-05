Ca' Foscari, gli studenti pro-Gaza occupano il cortile dell'Università

Lo avevano annunciato ed è accaduto: una cinquantina di studenti questa mattina ha occupato il cortile della sede centrale dell'Università Ca' Foscari, minacciando di non andarsene fino a che l'Università non cesserà i contestati rapporti con Israele. La protesta veneziana si inserisce in una più ampia ondata di proteste che, iniziata a ottobre, ha visto un climax nelle settimane passate negli Stati Uniti per poi arrivare in Europa e in Italia. Non è comunque la prima volta che gli studenti del collettivo Li.s.c. chiedono alla dirigenza dell'Università di cessare i rapporti con le università israeliane, come fatto da altri atenei in Italia e in Europa (un'esigua minoranza, va detto), seppur con l'occupazione di oggi la protesta si sia alzata di livello.

Gli studenti si sono incontrati intorno alle 9.30 con striscioni e bandiere palestinesi, in occasione di una riunione, tecnica, che si teneva nella sede del Senato accademico. Hanno chiesto più volte di essere ricevuti e dopo un'ora di slogan al megafono hanno ottenuto l'ascolto di due membri del Senato accademico, che hanno spiegato la posizione dell'Università, favorevole alla pace e al dialogo.

Di fronte all'insistenza degli studenti, gli è stato accordato di salire, tutti, nella sala dove si stava tenendo la riunione. Qui una portavoce ha ribadito le richieste del gruppo: stop a ogni accordo con le università israeliane, dimissioni della rettrice Tiziana Lippiello dal comitato scientifico di Med.Or. (fondazione di Leonardo spa), una presa di posizione più dura contro quello che gli studenti definisco il genocidio in corso a Gaza. La rettrice Lippiello ha spiegato che, trattandosi di una riunione tecnica, queste richieste non potevano essere discusse in tale sede.

Il corteo di studenti ha allora lasciato la sala e ha occupato il cortile dell'Università con tende e tavoli. L'occupazione, promettono, continuerà fino a quando le loro richieste non saranno discusse seriamente dagli organi dell'Università veneziana, ma dipenderà anche dalla risposta degli studenti: per ora sono una ventina le tende "piantate". Sono previste assemblee, dibattiti e proiezioni.