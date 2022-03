Ca' Foscari apre le porte a studenti e ricercatori in fuga dall'Ucraina

L'università Ca' Foscari ha stanziato 50mila euro per l'accoglienza di studenti, ricercatori e docenti ucraini. I fondi saranno utilizzati per borse di studio e di visiting professor. Lo ha stabilito il Consiglio di amministrazione dell'ateneo. La rettrice Tiziana Lippiello commenta: «L'intera comunità cafoscarina, profondamente scossa dall'atroce guerra perpetrata contro la popolazione ucraina, è pronta ad accogliere studenti e ricercatori in fuga dalle aree del conflitto; abbiamo varato un primo stanziamento per accogliere fin d'ora le eventuali richieste che dovessero giungerci dal ministero e ci rendiamo disponibili ad attuare ogni altra possibile forma di aiuto e di sostegno». «Ci stiamo attivando - aggiunge la rettrice - anche per quanto riguarda gli alloggi da mettere a disposizione, in caso di bisogno, nelle nostre residenze e in strutture che saranno rese disponibili grazie alla solidarietà di enti e associazioni».