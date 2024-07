Ca' Foscari vandalizzata nel giorno del Senato accademico: vernice e scritte sui muri

La sede centrale dell'Università Ca' Foscari questa mattina si è svegliata con un abbondante "getto" di vernice rossa sul portale e sul cancello che danno accesso alla corte del rettorato, mentre la serratura del cancello risultava sigillata alla buona. Nei pressi dell'ingresso, nelle calli vicine e anche sulle mura del palazzo una serie di scritte, almeno una decina, recitano "Palestina libera" e "Ca' Foscari complice del genocidio".

Si tratta di un atto non rivendicato e in linea con molti altri che si sono registrati nelle sedi di Ca' Foscari e nei pressi delle stesse in questi ultimi mesi, seppur la vernice abbondante sul portale d'ingresso sia una novità nell'ambito delle proteste notturne. Getti di vernice rossa hanno colpito stanotte anche altre sedi di Ca' Foscari.

L'azione vandalica è con ogni probabilità legata al fatto che questa mattina si tenesse il Senato accademico, il primo, dopo mesi che - data anche la stagione - non era accompagnato da una protesta studentesca nella corte. Questa mattina, al contrario, la comune studentesca che da 50 giorni vive nella sede di San Sebastiano ha annunciato la smobilitazione.

Duro il commento della rettrice Tiziana Lippiello: «Questa mattina il nostro ateneo si è svegliato con sei sedi sigillate per impedirne l’accesso e imbrattate di scritte con affermazioni ignobili. Abbiamo immediatamente provveduto a garantire la riapertura delle strutture e stiamo avviando la pulizia dei muri e delle facciate (alcuni dei quali di importante valore architettonico) e stiamo verificando i danni, che ad una prima stima ammontano a diverse migliaia di euro. Chiunque abbia compiuto queste azioni ha commesso un gesto vandalico in spregio a tutta la nostra comunità e alla città intera». Sull'atto indagheranno le autorità che quantificheranno i danni. Le scritte, come sempre avvenuto in questi mesi, saranno rimosse il prima possibile.