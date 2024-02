Caccia in tutto il Veneto ai banditi armati che hanno rapinato la gioielleria

È stata estesa a tutto il Veneto la caccia ai banditi che ieri sera hanno rapinato la gioielleria "Gioielli di Valenza" al centro commerciale Valecenter di Marcon. Come riportato dall'Ansa, i carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere interne ma anche quelle dislocate sulle strade limitrofe, dalle quali la speranza degli investigatori è di trarre elementi utili per dare una svolta alle indagini.

Intanto, le due commesse del negozio - ieri in stato di choc - saranno nuovamente sentite in giornata dagli investigatori dell'Arma. Per il resto, la dinamica è nota: l'azione dei delinquenti è stata rapida, non più di qualche minuto. Hanno immobilizzato una delle due commesse con una stretta al collo, e costretto l'altra a svuotare le vetrine di gioielli e preziosi.

I banditi hanno razziato tutto il possibile, allontanandosi verso l'uscita con la ragazza tenuta immobile fuori, al seguito. La giovane non ha retto, e presa dal panico ha iniziato a piangere e si è accasciata a terra. La collega allora si è offerta di uscire insieme al commando al suo posto. I cinque uomini l'hanno afferrata e trascinata via fino al parcheggio esterno. Una volta arrivati vicino a una Panda rossa hanno messo a sedere la ragazza a terra vicino all'utilitaria, mentre caricavano la refurtiva su un altro mezzo, forse una Golf chiara, che sarebbe quella usata per allontanarsi. Fuggiti via, hanno abbandonato la giovane al parcheggio e si sono dileguati.