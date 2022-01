Un corpo senza vita trovato in acqua al Lido di Venezia

Un corpo senza vita è stato avvistato stamattina al Lido di Venezia, nelle acque del canale tra via Rovigno e via Cipro. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 9 per recuperare il cadavere, mentre la polizia di stato sta eseguendo gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. Si tratta, in base alle prime informazioni, di un giovane uomo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.