Corpo senza vita trovato in acqua a Torcello

L'allarme è stato lanciato questa mattina, 17 giugno, circa tra le 8 e le 9. Una persona ha avvistato un corpo esanime in acqua, nei pressi dell'isola di Torcello, e ha chiamato i soccorsi. A occuparsi del recupero del cadavere sono stati i vigili del fuoco. Al momento non sono noti altri particolari. I carabinieri di Venezia sono arrivati sul posto per cercare di risalire all'identità della persona e stabilire le cause della morte.

