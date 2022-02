Guardia giurata di 59 anni trovata morta in acqua

I sommozzatori dei vigili del fuoco, coadiuvati dagli agenti delle volanti lagunari, hanno recuperato nel tardo pomeriggio di oggi il corpo senza vita di un uomo, nei pressi della darsena della Misericordia. La vittima, un 59enne, è una guardia giurata della Castellano di Chioggia.

Sono stati i familiari, che non avevano più avuto sue notizie, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colto da malore e poi caduto in acqua, mentre era impegnato in una ronda notturna.