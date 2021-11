Trovato il cadavere di un uomo in acqua alle Zattere

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato questa mattina alle Zattere, poco prima delle 7, da una ragazza che stava facendo ginnastica in zona. La giovane ha avvistato la salma che galleggiava in acqua e avvisato un operatore ecologico, che a sua volta ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il cadavere, non ancora identificato, e i carabinieri del Nucleo natanti. Sono in corso le indagini per dare un nome all'uomo e capire le circostanze della morte.